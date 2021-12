Salomón hace mea culpa ante críticas

En cuanto al pedido de derogación de la ley que criminaliza las invasiones de tierra, al parecer no tomó nota del proyecto del Frente Guasu, ya que indicó que aún no se presentó la propuesta.

“Evidentemente, se cometieron errores. Nosotros mismos nos hicimos eco de eso. Tenemos el problema del Mecanismo Covax, que ha demorado en demasía”, dijo, en referencia a las vacunas.

“Acompañamos ese llamado de atención que hizo la Iglesia. Hay cuestiones que mejorar, dentro y fuera del Estado. Hacemos mea culpa y aceptamos la crítica”, indicó.

“Se ha dejado de lado un montón de privilegios que tenía el Senado. No tenemos seguro médico, combustible, un montón de cuestiones. Nos hemos dado cuenta de que no era necesario”, indicó. No quiso hacerse cargo de otras instituciones que sí mantienen cupos de combustible, como Diputados.

Salomón manifestó que no participó de la misa central, pero que como católico fue con su familia, caminando desde Ypacaraí, el viernes pasado, a cumplir su promesa.

“Tenemos deudas con la sociedad, evidentemente. Hablamos de seguridad, secuestro, hemos pedido mayor atención. Es una deuda importante con la gente”, dijo.