Saiz: Reducción de salarios parece justa

El zaguero colombiano de 28 años fue correcto en sus declaraciones aunque expresó su preocupación por el atraso en el pago de salarios. “Independiente del que ganes poco, medio o alto, todos tenemos diferentes compromisos, necesitas de esos pagos. En el DIM sé que hay descuentos pero luego cuando todo esté bien le pagan todo el sueldo”, explicó en charla con Fútbol a lo Grande, por 1080 AM.

Saiz manifestó que en su caso personal no ha podido planificar proyectos pero que por el momento la situación no llegó al extremo. “Tengo para comer y dentro del plantel no he escuchado que alguien la esté pasando mal. Si sucediera, lo ayudaríamos porque somos un buen grupo”, destacó, sumando: “No quiero líos con Cerro, el club se comportó muy bien conmigo”. Ante la consulta de algún posible recorte de salario por parte de la directiva, el colombiano entendería la situación. “Es lo que se va a plantear y me parece justo. Me gustaría que sea equitativa en donde el que cobre un salario bajo siga cobrando el total y los que tengan sueldos altos reciban el recorte”, manifestó el colombiano.