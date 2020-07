¿Sacarán provecho los equipos paraguayos en la Libertadores?

Con el campeonato en disputa los representantes nacionales tendrán tiempo más que suficiente para ponerse a punto para reiniciar la fase de grupos de la Copa, que reúne a Olimpia, Libertad y Guarani. Con el correr de los partidos adquirirán el ritmo necesario y los planteamientos tácticos serán mucho más funcionales, que es muy natural que ocurra. Aquí se marca una diferencia con Argentina, donde se sigue analizando el protocolo sanitario, situación preocupante sobre todo para Tigre y Boca, adversarios de Guaraní y Libertad. Mientras en Brasil, el estadual en el que participa Santos, rival de Olimpia, comenzó recientemente aguardando por el Brasilerao, competencia más exigente que cubre todo el territorio de este país.

El primero en reaparecer será Olimpia, el 15 de setiembre, cuando enfrente a Santos en carácter de visitante a las 20:30. El campeón del fútbol paraguayo alcanzó en dos presentaciones un empate y una victoria (1-1 ante Delfín de visitante y 2-1 frente a Defensa y Justicia de local). El rendimiento por entonces no convenció dejando dudas en distintos sectores, especialmente en defensa. En cuanto hace a la logística, todos los clubes participantes tienen el protocolo que deberá ser cumplido al pie de la letra, comenzando por el vuelo chárter que llevará a las delegaciones a sus respectivos destinos, en este caso, Olimpia que deberá viajar a Santos. Dos días después Libertad hará de local a las 20:00 enfrentando a Boca Juniors, que sigue en la búsqueda del reemplazante de Junior Alonso y en la agenda figura William Tesillo, actualmente en el León de México, que al decir de la prensa argentina la propuesta xeneize no convenció, aguardando puedan influenciar los deseos del jugador de sumarse al afamado club argentino. Su máxima figura, Tevez, está a la firma del contrato. Nos referimos a Boca en especial porque resultará toda una atracción para nuestro medio, más allá de jugarse a puertas cerradas.Libertad llegará con números óptimos por sus dos victorias, una afuera ante Independiente de Medellín y otra adentro ante Caracas, que ya reanudó las prácticas y que aguarda para setiembre la vuelta del torneo petrolero. En tanto, Guaraní ese mismo día pero a las 22:00 medirá a Tigre, de Pipo Gorosito, que espera el comienzo del fútbol argentino. Está claro, en ese sentido, que los equipos paraguayos sacan ventaja y habría que ver si se justifica en el campo de juego. Tal como había manifestado la Conmebol, no se movió el formato y la buena predisposición de los gobiernos de los países sudamericanos permitió casos excepcionales cuando los equipos tengan que jugar en carácter de visitante. Ampliación en eneroMientras Berizzo, el técnico de la Albirroja, recorre los estadios observando el panorama local, no hay mayores novedades con relación a la idea inicial de las asociaciones que se lleven a cabo cuatro fechas corridas. De momento se asignaron dos fechas para octubre (correspondiéndole a Paraguay recibir a Perú y visitar a Venezuela) y dos para noviembre (Paraguay saldrá para cotejar ante Argentina y en casa ante Bolivia).La petición de la Conmebol es agregar dos fechas en enero que no estaban previstas en el calendario FIFA, que contempla a la Albirroja enfrentar a Chile en Santiago y en el Defensores a Colombia. Hagamos memoria diciendo que en marzo tendrían que haber arrancado las Eliminatorias y por ello el deseo que habiliten enero para recuperar el tiempo perdido. Se aguarda por la aprobación del máximo organismo del fútbol mundial.Por 3 años másSe dio a conocer públicamente el acuerdo entre Tigo y la APF por los derechos de televisación. Para el próximo año habrá un aumento del 14% pasando de 1.100.000 a 1.250.000 para cada club. En el 2022 el incremento será el 18%, que son 1.300.000 a cada participante y como el contrato es por tres años, se cierra en el 2023 con un 36% más a lo percibido hasta ahora, que significarán 1.500.000 para cada institución.Por otro lado, está en carpeta para su aprobación el denominado Fair Play Financiero, buscando transparentar los convenios para que cada club no gaste más de lo que ingresa, con revisiones y compromisos antes de la apertura de cada torneo. Esto incluye que no podrá arrancar ningún certamen de Primera si los clubes no están al día con sus jugadores. Y siguiendo con esto que todavía está en proyecto, apuntemos que en Europa las instituciones solicitaron interrupción momentánea de este mecanismo por la pandemia, y la UEFA proporcionó flexibilidad a este pedido.AngustianteIngresó a la APF un pedido con representantes de los 16 equipos que conforman la División Intermedia y que actualmente tiene futuro totalmente incierto. La nota está dirigida al propio presidente Robert Harrison, donde manifiestan la situación angustiante por la que atraviesan los futbolistas que integran las escuadras respectivas, que fueron liberadas incluyendo a los integrantes del cuerpo técnico. Al decir de algunos de los firmantes como Teto Cristaldo de Trinidense y Julio Irrazábal de Capiatá, esta situación golpea a 500 jugadores aproximadamente que se ven afectados por tal circunstancia. Asimismo, esta solicitud se hizo saber al Ministerio de Salud y la Secretariía Nacional de Deportes. La inactividad no permite ningún tipo de ingreso a los jugadores que conforman la Intermedia y el daño causado es tremendo, dijeron Cristaldo e Irrazábal, aguardando la postura final de la APF y la comprensión que amerita el caso.