Rusia supera obstáculos para registrar Sputnik V en OMS

Murashko hizo estas declaraciones después de reunirse en Ginebra con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según la agencia oficial TASS.

La vacuna rusa está en procesos de revisión en la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que aún no la han registrado. A principios de setiembre, la EMA dijo que el diálogo con los desarrolladores del preparado ruso Sputnik V y el chino Sinovac es constructivo, pero aún se necesita más información sobre la seguridad, eficacia y calidad de estas vacunas, por lo que “es difícil” establecer un calendario para finalizar la revisión. En paralelo, Sputnik V fue autorizado en 70 países.

PERÚ SIN PROVISIONES. Perú no podrá recibir las 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, que acordó comprar al laboratorio Gamaleya, por problemas de producción, declaró el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Las vacunas rusas debían llegar al Perú a partir de setiembre, tal como anunció el Gobierno anterior de Francisco Sagasti, pero hasta ahora no llegan y entendemos que estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener, indicó el ministro. “Las vacunas que se comprometió el Gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos pero no están pagados. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal”. EFE