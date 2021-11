Rusia multa a Google y Telegram por no moderar contenidos

Un tribunal de Moscú multó el lunes al gigante estadounidense Google y a la empresa rusa de mensajería encriptada Telegram por no eliminar contenidos considerados ilegales.

El servicio de prensa del tribunal anunció en su canal de Telegram una multa para esta mensajería de cuatro millones de rublos (unos 49.400 euros, 56.100 dólares) y otra de dos millones de rublos a Google, sin especificar las infracciones.

Las multas contra los gigantes digitales se acumulan desde hace meses en Rusia. Las autoridades les acusan de no moderar adecuadamente sus contenidos y, en algunos casos, de interferir en los asuntos del país al negarse a eliminar las publicaciones de la oposición al Kremlin.

Facebook, Twitter, Google y otros gigantes digitales extranjeros han sido multados con decenas de millones de rublos. Durante las elecciones legislativas de septiembre, Apple y Google acordaron retirar de sus tiendas de aplicaciones en Rusia la aplicación del equipo del opositor encarcelado Alexéi Navalni, que daba consignas de voto para derrotar a los candidatos del Kremlin.

META. La denunciante de Facebook Frances Haugen, que ha acusado a la compañía de anteponer sus beneficios a los de los usuarios, dijo el lunes en el Parlamento Europeo que le "preocupa mucho" el cambio de nombre de la empresa a Meta. "Demuestra que quieren darle prioridad al crecimiento y al beneficio. Con 10.000 ingenieros más van a hacer videojuegos, pero no pueden tener 10.000 ingenieros para trabajar en seguridad. Me parece indefendible", manifestó la ex empleada.

El consejero delegado de la compañía, el cuestionado Mark Zuckerberg, quiere expandir su negocio hacia el metaverso, un universo paralelo de realidad virtual en el que los usuarios pueden interactuar a través de un "alter ego", ya sea para el ocio o en el mundo laboral. AFP-EFE