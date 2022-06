Rusia advierte a EEUU sobre un enfrentamiento directo

El viceministro criticó el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que, según fuentes del Gobierno estadounidense, incluye los High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), sistemas de Cohetes de artillería de alta movilidad.

"Valoramos esto de una manera totalmente negativa, porque los intentos de presentar esta decisión como que contiene 'restricciones' no valen nada", subrayó, en alusión a las palabras del presidente de EEUU, Joe Biden, acerca de que su país no alienta ni permite a Ucrania atacar más allá de sus fronteras. Riabkov indicó que "es evidente que EEUU, al frente de un grupo de países, está atiborrando de armas al régimen de Kiev" y agregó: "Los malabares y las manipulaciones con algunos aspectos de lo que está ocurriendo no cambian el cuadro general para nosotros".

"Nuestra posición es franca y clara para todos: los objetivos de la operación militar especial (en Ucrania) serán alcanzados en cualquier caso, y la prolongación del conflicto beneficia a los enemigos de Rusia", subrayó.

Por otra parte, Moscú advirtió que todo el mundo sufrirá las consecuencias del embargo parcial europeo a las importaciones de petróleo ruso, y anunció que busca mercados alternativos para minimizar el impacto de este veto en su economía, que será "extremadamente doloroso", según algunos expertos.

Mañana se cumplirán 100 días de la campaña militar rusa de gran escala, con empleo de aviación, tanques, artillería, misiles y numerosos efectivos contra Ucrania. EFE