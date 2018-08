Rubén Capdevila será el próximo titular de la Secretaría de Cultura

El actual director de la Biblioteca Nacional del Paraguay, Rubén Capdevila, será el próximo titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), según confirmaron ayer varias fuentes del Palacio de López.

El funcionario será el sexto ministro de la cartera y relevará al saliente Fernando Griffith, quien estuvo al frente en los últimos dos años (2016-2018). Reveló a la 1020 AM que su plan de acción se basará en la protección del patrimonio cultural, el fomento de procesos culturales y el fortalecimiento institucional.

En lo que resta del 2018, Capdevila administrará unos G. 25,7 mil millones que servirán para el funcionamiento del ente y proyectos pendientes, de un total presupuestario de G. 46,6 mil millones (para el 2018), ya calificado de “insuficiente” por el ministro saliente.

A doce años de la creación de la SNC, la misma tuvo seis ministros, tales como Bruno Barrios (2007), Ticio Escobar (2008-2012), Graciela Bartolozzi (2012-2013), Mabel Causarano (2013-2016), Fernando Griffith (2016-2018) y ahora Rubén Capdevila.

La secretaría tiene hoy día un presupuesto superior al de su inicio –unos G. 4.000 millones en el 2007– pero menor en comparación a su máximo presupuesto del 2011, de unos G. 62.000 millones por el Bicentenario.

El nuevo titular, que recibirá la cartera con poco más de 300 funcionarios, cumplió funciones dentro de la institución durante casi una década, pasando por diversos cargos. En los últimos cuatro años se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional, espacio desde el cual realizó varios proyectos de digitalización documental, edición de materiales y otros proyectos culturales.

Según diversas fuentes, Capdevila mantuvo inicialmente reuniones con el entorno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para luego reunirse directamente con él. Como funcionario de la SNC, Capdevila ejerció diversos cargos de confianza, tales como el de director de Planificación, coordinador del programa de Fondos de Cultura, y otros.

OPINIONES. Diversas figuras de la comunidad cultural celebraron ayer la nueva designación para la SNC. Mientras algunos aplaudían su perfil técnico, otros manifestaban desconocer su nombre.

“Considero que Capdevila es idóneo para el cargo. Tiene un trayecto hecho en varias administraciones (de la SNC). Primero, se vinculó al ente desde el tema de la planificación, lo cual le dio una idea de la estructura de la SNC, como entidad encargada para aplicar y trazar las políticas culturales. Y en segundo término, tiene experiencia en gestión de la Biblioteca Nacional”, sostiene Osvaldo Salerno, funcionario de la SNC.

Salerno trabajó de cerca con Capdevila y reconoce que es “una persona sensible hacia la cultura y con un concepto contemporáneo del tema”. De los candidatos que sonaban para el cargo, considera que es el mejor, además de ser una joven promesa para el sector.

Luz María Bobadilla, directora del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), dice que no lo conoce personalmente, aunque está enterada de su desempeño como bibliotecario y le desea el mejor de los éxitos. Angie Duarte, quien trabajó en el área cultural, tampoco lo conoce personalmente, pero también reconoce su carrera profesional. En las últimas semanas, Capdevila sonaba fuerte para el cargo y detrás figuraban Ana Martini, Rocío Ortega, Daiana Ferreira y otros más.

Perfil

Rubén Darío Capdevila Yampey es gestor cultural, editor, investigador y curador de arte, nacido en Asunción, el 23 de enero de 1978. Egresado de Psicología en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se especializó en gestión pública para el desarrollo humano por la Universidad del Pacífico. Dentro de la SNC ejerció varios cargos, como el de coordinador técnico del Programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, y del Programa de Ediciones y Publicaciones. Fue director de Planificación y proyectos, espacio donde impulsó el Plan Nacional de Cultura. Ahora es director de la Biblioteca Nacional del Paraguay y presidente de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (Abinia), que nuclea a más de 20 bibliotecas de la región. Es investigador y escritor en el ámbito de las artes visuales y curador de arte. Desarrolló proyectos curatoriales sobre temas históricos. Escribió en publicaciones científicas y como editor impulsó publicaciones.

Opinión

“Tiene óptimo perfil para ocupar el cargo”

“Considero que Rubén Capdevila tiene un óptimo perfil para ocupar el cargo de ministro porque conoce la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) desde dentro, desde hace aproximadamente una década. Además, dispone de sólida formación intelectual y capacidad de gestión –hasta ahora venía desempeñándose con gran eficacia como director de la Biblioteca Nacional– y goza de buenas aptitudes de relacionamiento. Me constan personalmente estas capacidades, pues Capdevila trabajó con altas responsabilidades bajo mi gestión (cuando fui ministro de Cultura). Por otra parte, conozco su capacidad intelectual a través de su participación en un seminario que yo dictara en el Salazar, organizado por el Museo del Barro. Me entusiasma, además, que su nombramiento implique un relevo generacional: es importante que se repongan los cuadros dirigenciales a nivel de Estado”. Ticio Escobar, ex ministro de Cultura.