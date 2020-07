Rorro López: “Dónde interviene el VAR”

“Dónde interviene el VAR. Me llamó la atención todas las jugadas puntuales, no fue llamado al VAR el árbitro (Mario Díaz de Vivar). Para mí todas son muy dudosas”, sostuvo el Rorro López en diálogo con FALG por la 1080 AM. El DT realizó todo tipo de análisis para encontrar las posibles fallas y aciertos del árbitro principal, que fue blanco de un sinfín de críticas pospartido. “En un partido con público, entendería que Richard Ortiz después de cometer esa falta, se levantaba y se iba. El público iba a meter presión y lo expulsaban”, sentenció el charrúa, quien dirigió su 2º partido en Luqueño.

El defensor uruguayo Paulo Lima fue tajante: “No se mide a todos con la misma vara”, cuestionando el trabajo de Díaz de Vivar y del VAR. “Si era yo el de la patada me daban 15 fechas, pero con Richard Ortiz es diferente”, refirió. Orlando Gaona, la víctima, dijo: “Me agarró de pleno en el pie y él llegó a amortiguarlo”.