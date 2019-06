Roque: “Equipo blando”

El goleador histórico de la Albirroja, con 32 anotaciones, además apuntó: “Los jugadores que tenemos son de muy buen pie, pero nos falta fuerza para la recuperación del balón. Necesitamos más fuerza”.

Roque, que registra 112 juegos con la Selección y 32 goles, reveló que no fue intervenido en la rodilla, explicando que no accedió al llamado de Berizzo por motivos de recuperación física. “No me hice ninguna intervención, sí en este tiempo trabajé de forma especial, siento que me falta un poquitito”.