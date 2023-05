Sportivo Ameliano

Samudio valora el momento de la “V”

Alejandro Samudio, mediocampista de Ameliano, en charla con Última Hora destacó el gran momento de su equipo en el Apertura. “Vivimos un gran momento, grupalmente, y eso se refleja en lo futbolístico en el torneo. No es casualidad que actualmente estemos en la sexta ubicación”, señaló Samudio tras la consulta sobre la buena campaña.



Resistencia

Con Recalde buscan la consolidación

Resistencia experimentó un cambio radical con la llegada de Carlos Recalde como DT. De los tres partidos que dirigió empató los dos primeros (vs. Luqueño y Nacional) y ganó el último vs. Tacuary por 1-0. El cuadro celeste buscará consolidar lo realizado hasta aquí, en la fecha 20 ante Trinidense, el sábado, desde las 18:00, en el Martín Torres.



Nacional

Buen ambiente en la práctica tricolor

Nacional trabaja con mucha confianza de cara a la fecha 20 del Apertura, después de la victoria sobre Sportivo Luqueño (0-1) en el Feliciano Cáceres. Recordemos que la Academia deberá enfrentar a Cerro Porteño y será local en el Defensores del Chaco desde las 18:30.

Ayer, la plantilla principal se movilizó en doble jornada de cara al duelo de vecinos.