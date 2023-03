Ameliano

Blas Cáceres: “Ahora pensamos en grande”

“Ahora pensamos en algo más grande y queremos inscribir nuestro nombre en la fase de grupos de la Sudamericana”, señaló Blas Cáceres, el mediocampista central de Ameliano, en diálogo con Recordemos que el cuadro de la V Azulada disputará el cupo clasificatorio a la fase de grupos de la Sudamericana ante Guaraní, partido que se desarrollará este miércoles desde las 19:00, en el estadio Tigo Manuel Ferreira. Dirigirán los chilenos Cristian Garay (juez principal) y en el VAR, Juan Lara. Cabe recordar que los equipos paraguayos embolsan 225.000 dólares por la participación. Mientras que por acceder a Fase 2 (grupos) recibirán 900 mil dólares.



General Caballero JLM

Duarte busca consolidación y clasificación

Troadio Duarte, el entrenador de General Caballero de Mallorquín, que igualó ante Guaireña (0-0) en su debut al mando del Rojo, en charla en Monumental 1080 AM, destacó que busca consolidar su estilo con el plantel y apuntar a ser protagonistas en el torneo local y clasificar ante Tacuary en fase de grupo de la Sudamericana. “Queremos consolidar al equipo y buscamos llegar a unos 50 puntos en el año (salvar la categoría), y también queremos ingresar a fase de grupos en la Sudamericana”, señaló Duarte. El duelo está programado para mañana en el Defensores (19:00); el juez principal del encuentro será José Cabero y en el VAR, Juan Lara, ambos chilenos.



Tacuary

No pasa buen momento, pero hay confianza

El cuadro de Tacuary agravó su crisis tras la derrota en la fecha 6 ante Ameliano 1-3, en el clásico de barrio Jara; el cuadro de Carlos Humberto Paredes suma un punto de 18 en disputa en el Apertura. Sin embargo se puede lavar la cara con una buena actuación mañana en el duelo único vs. el General Caballero de Juan León Mallorquín, por la clasificación a fase de grupos de la Conmebol Copa Sudamericana 2023 desde las 19:00 en el Defensores del Chaco.

Por su parte, el lateral izquierdo de Tacua, Rodney Pedrozo habló con UH y refirió que “no estamos pasando un buen momento a nivel local pero estamos enfocados y confiados en clasificar a la fase de grupos”.