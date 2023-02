Guaraní

Presionados por llegar a la victoria

Raúl Cáceres, defensor de Guaraní, reveló que se siente la tensión por llegar a la primera victoria en el torneo, más aún por el mal pasar que tuvo el club en el pasado Clausura 2022.

“Aquí siempre hay que ganar, fuimos mejorando; en el primer partido no se dio un buen funcionamiento, ahora llegamos más encajados para hacer nuestro juego y llegar a una racha de victorias. Día a día sirve para adaptar la idea del juego, poder plasmar el viernes en la cancha y ganar”, dijo el lateral en conferencia de prensa.

El rival del viernes será Resistencia, del cual Raúl ya tiene una idea: “Sabemos que no será fácil, lo demostró contra Ameliano, jugaron muy bien; vimos su partido y estamos cuidando los detalles”. El choque será en Villa Elisa desde las 18:00.







Guaireña FC

Esperan por el visto bueno del Parque

Hoy se hará la última inspección de las instalaciones del Parque del Guairá de Villarrica, en la previa a lo que será el choque ante Cerro Porteño el viernes a las 20:30.

El presidente del club, Luis Cáceres, confirmó que buscarán una mayor capacidad en las Graderías Sur y si se puede ampliar la capacidad en las Graderías Norte, cuyas entradas se han agotado para el viernes. Se habían habilitado 700 tiques.

Hoy es el último día de venta en Fase 1: Preferencias (alta y baja) G. 100.000, Plateas G. 60.000, y Graderías Sur G. 20.000; desde mañana aumentarán los precios.

En lo deportivo, Carlos Duarte, Diego Valdez y Leandro Finochietto están a disposición del entrenador Roberto Torres.



Tacuary

Amarilla: Resalta su juego como su pelo

Alfredo Amarilla no solo llama la atención por sus abundantes rulos, sino que también por un gran juego de recuperación y creación en el equipo de Barrio Jara.

Pese al marcador rotundo de 0-4 ante Olimpia, el jugador de 21 años sobresalió y contó su periplo para llegar a Primera. “Comencé en el club Boquerón de Ciudad del Este, luego fui a Sportivo Luqueño donde jugué desde la categoría Sub 16 hasta el plantel principal; con la pandemia volví a mi ciudad y de ahí hice una prueba en Tacuary para la Intermedia, quedando en el club”, comentó Amarilla a FALG (1080 AM).

Sobre sus llegadas al área rival, pese a ser volante de recuperación, Amarilla explicó el porqué: “En mis inicios fui volante por izquierda, un wing, y luego fui para adentro”.