Libertad

Apuran los tiempos para una definición

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, expresó su preocupación por los tiempos en el calendario en caso que se haga un partido de desempate por ser el campeón con mayor cantidad de puntos en la temporada. Actualmente, Libertad tiene 91 puntos en el acumulativo. Los potables candidatos a campeones son Cerro con 92 y Olimpia con 88, en caso que alguno de ellos empate en puntos al Gumarelo y sea campeón, deberá jugarse un desempate en cancha neutral para saber qué equipo irá a Supercopa. Paraguay para medir al Sportivo Ameliano en enero próximo.

“Si hay juego extra debe ser rápido, luego los jugadores deben salir de vacaciones o (jugarlo) el próximo año. Mirando todos los detalles es mejor jugar luego de la pretemporada”, afirmó Di Tore en charla con FALG (1080 AM), que también demostró su alegría ,tras la victoria clara por 4-2 ante Guaireña, el domingo pasado.



Guaraní

El jueves medirá a Tembetary por Copa Py

La APF definió que el próximo jueves Guaraní enfrentará al Atlético Tembetary de la Primera B, por definir al tercer y cuarto puesto de la Copa Paraguay.

Este partido aparte de cerrar el cuadro principal del torneo que consagró a Ameliano como campeón, también tiene premios económicos. El tercero se llevará G. 100.000.000 y el cuarto ganará G. 50.000.000, en juego a disputarse en el estadio Arsenio Erico del club Nacional desde las 20:00.

Sobre la victoria 2-1 del Aurinegro ante Tacuary que clasificó al equipo a la Sudamericana 2023, el entrenador Fernando Jubero expresó: “Fue un buen primer tiempo del equipo, tuvimos control del juego, llegamos a los goles; en el segundo estuvimos un poco dormidos. Tuvimos que realizar algunos cambios por el cansancio de los jugadores, rearmamos el equipo, pero en general la victoria fue merecida”.



Guaireña FC

Apuntan a disparidad en cobros arbitrales

Luis Cáceres, titular de Guaireña, se quejó públicamente sobre los cobros arbitrales que sufren los equipos de menor convocatoria, contra “pesos pesados”.

“El árbitro (Juan López) no estuvo bien. Me deja muchas dudas el penal a (William) Mendieta. En jugadas similares no se cobraron penales. Depende de quién esté enfrente para que se sancione penal”, dijo Cáceres en contacto con FALG (1080 AM).

Además remarcó que los dos penales pitados a favor de Libertad, le pesaron de sobremanera a sus jugadores. “Te desanima moralmente eso, además nosotros todavía seguimos siendo un equipo del interior nomás”, remarcó Cáceres con tono irónico.

Sobre el partido de la última fecha del torneo Clausura, Cáceres reconfirmó que este se disputará en el recién inaugurado Estadio Vista Alegre de Encarnación, para recibir a Cerro Porteño, esperando un gran marco de público.