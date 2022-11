Sol de América

Mencia: “El grupo está muy ansioso”

Sol de América cayó derrotado el martes por 2-1 ante Ameliano e hipotecó sus chances de una nueva clasificación a Copa Sudamericana, además continúa en la lucha de la permanencia.

El defensor danzarín, Gustavo Mencia, en charla con habló sobre la situación de su equipo después de la caída por la fecha 20 y dijo: “Se nos complica al querer ganar como sea, el grupo está muy ansioso. Personalmente me perdí varios partidos como consecuencia de una lesión y ahora quiero dar una mano para salvar la categoría”.

En la fecha 21, el equipo de Villa Elisa se enfrentará a Olimpia, el martes 8 desde las 19:30, en el Defensores del Chaco, de local.



Gral. Caballero JLM

Ovelar: “Sumamos contra los rivales directos”

Humberto Ovelar, técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín, destacó que la virtud está en haber ganado los duelos ante rivales directos. “Sumamos contra los rivales directos y eso nos ayudó mucho. Ante los grandes no pudimos ganar, pero hicimos buenos partidos”, expuso el entrenador. En la fecha 20, el rojo mallorquino venció de local por 1-0 a Resistencia. Enfocado en lo que será la fecha 21, ante el 12 de Octubre el DT expuso que “el próximo juego es una final más para nosotros. Si bien 12 de Octubre descendió, ellos jugarán por el honor”. Por otra parte, Guillermo Hauché valoró el trabajo del DT: “Desde la llegada de Ovelar, transmitió alegría y confianza”.



12 de Octubre

Danilo lamentó el descenso y las falencias

Danilo Ortiz, uno de los referentes del 12 de Octubre, habló ayer con y refirió sobre la situación contractual y económica del equipo tejedor. “En julio cobramos nuestro último sueldo. El grupo puso el pecho en este momento duro, una pena el descenso”, señaló Ortiz durante la charla con la mesa de . Sobre el mismo punto, destacó además que “entre todos nos ayudábamos para pagar la movilidad del compañero que ya no podía ir a entrenar”. Ortiz, en una parte de la entrevista, señaló que está pendiente una reunión con el presidente de la institución (Édgar Monges) para solucionar el tema económico de la plantilla albiazul.