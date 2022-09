12 de Octubre

Ortiz confía en que saldrán del abismo

El zaguero del 12 de Octubre, Danilo Ortiz, habló del difícil momento de su club en la temporada 2022.

“Venimos trabajando muy bien, no sé porqué no nos salen las cosas. Creo en Dios y que vamos a salir de esto”, señaló a radio Monumental 1080 AM. A falta de jugarse la última fecha de la primera rueda del Clausura, el Tejedor se encuentra último en la tabla de clasificación con solo tres (3) puntos; la única victoria fue ante Guaraní (0-1), en la fecha 4. Por ende su situación es crítica ya que desde la fecha anterior ingresó a zona de descenso directo, junto al Sportivo Ameliano.



Resistencia

Con Jara buscarán reponerse en Itauguá

Mario Jara debutará en el banquillo de Resistencia, como nuevo DT. Lo hará justamente ante un ex club en Primera, el 12 de Octubre, al que dirigió en la temporada 2020. El equipo de la Chacarita suma once (11) puntos en la competencia, está séptimo en el clasificatorio, cayó por 0-2 en su último encuentro, en La Nueva Olla, ante Cerro Porteño. Mañana el duelo será en Itauguá, en el Luis Salinas por la fecha 11 desde las 16:45. Ayer el plantel entrenó en el complejo Los Aleros. El once de Jara sería con Rhuan Dos Santos; Roa, Brizuela, Recalde y Silva; Escobar, Aranda, Molinas y Alonso; D. Martínez y R. Martínez.