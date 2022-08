Resistencia

Escobar: “Se me apagó la luz, vi estrellitas”

Fernando Escobar contó su versión de los hechos tras la dura falta que recibió por parte de Saúl Salcedo, donde el defensor de Olimpia lo golpeó con la rodilla.

“Fue una jugada muy rápida, pero veo que la rodilla estaba alta y choqué. La verdad, se me apagó la luz. Fue sin mala intención, es un jugador duro, al sentir el impactó me caí, me mareé, vi estrellitas”, confesó en charla con El Extra de FALG (1080 AM y NPY).

Pese a quedar mareado en casi todo el partido, para Escobar no es necesario que Salcedo le pida disculpas ya que fue una jugada rápida.



Tacuary

La presión siempre es doble, según Almeida

Iván Almeida, entrenador de Tacuary, es consciente que la lucha de su equipo es por los promedios y la permanencia en Primera, pero no se achica y apunta alto.

“Todos los partidos tienen una presión extra por el tema del descenso, en esta primera rueda tenemos que hacer un buen colchón de puntos, pero no nos achicamos y podemos pelear bien arriba”, dijo Iván, en lo numérico está solamente a dos puntos de los líderes Libertad y Olimpia. En la próxima fecha mide a Nacional, que está por encima y con una variable de resultados, puede ser puntero.



Nacional

Dos soldados que vuelven y uno a la espera

Desde ayer Gastón Benítez y Jorge González entrenaron con normalidad en la práctica que ordenó el Cabo Pedro Sarabia.

Benítez superó un desgarro en la pantorrilla izquierda, mientras que González, que es Sub 19, pasó por quirófano tras una rotura de peroné y tras 3 meses de recuperación, ayer realizó fútbol normalmente.

El que está a la espera es Richard Prieto, que sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda, aguarda por el proceso desinflamatorio para realizarse exámenes de rigor y sacar un diagnóstico de la lesión.