Ameliano

Samudio: “Se me están dando las cosas”

Alejandro Samudio, el delantero del Sportivo Ameliano, habló sobre su buen momento y destacó que el buen ambiente en el club favorece los logros conseguidos.

En la victoria 2-0 sobre General Caballero de Mallorquín, Samudio se destacó por las dos asistencias. “Se me están dando las cosas y feliz por aportar en el equipo”. Desde su llegada a la V Azulada, Samudio fue protagonista de las seis primeras fechas del Clausura. “Estoy muy agradecido con el entrenador Humberto García. Además, el plantel está muy unido. Nuestro gran objetivo es permanecer en la categoría y estamos por buen camino”, expuso.

La próxima fecha, Ameliano visitará a Resistencia.



Resistencia

Roberto Torres: “No supimos aprovechar”

El DT de Resistencia, Roberto Torres, lamentó que su equipo no pueda sacarle mejor provecho a su buen momento en el partido y luego a la ventaja numérica que tuvieron en cuanto a hombres. “No supimos aprovechar los primeros 15 minutos cuando tuvimos un dominio total. Tuvimos el balón y no dañamos”, señaló el entrenador. “En el segundo tiempo regalamos el penal y ellos aprovecharon, luego ellos se cerraron”, manifestó Torres.

Por otra parte, el DT felicitó a sus dirigidos por el empuje para lograr la paridad. “Quiero felicitar a los jugadores por la entrega, para llegar al empate y pensar en la victoria siempre. Me pareció que el rival dilató el partido y nos quedamos sin tiempo”.



Tacuary

Almeida quedó con sensación de tristeza

Iván Almeida, el entrenador de Tacuary, reconoció que quedaron con un mal sabor de boca tras el empate agónico ante Resistencia, en el duelo 1-1 en el cierre de la fecha 6 del Clausura.

Igualmente, el DT valoró el punto en la lucha que tiene en la tabla de promedios. “Nos quedamos con una sensación de tristeza. Se hizo un gran esfuerzo con dos hombres menos por casi 20 minutos y a los 90’ nos hacen un gol que duele”, añadió, además, que “a pesar de todo es un resultado que sirve para sumar. Mirando el promedio estamos bien, por encima de todos nuestros rivales directos”, expresó Almeida. La próxima fecha, la séptima, el Tacua enfrentará al 12 de Octubre, en Itauguá.