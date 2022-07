General Caballero JLM

Marabel: Entre la continuidad y transferencia

Julio Aldama, el presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín, brindó detalles en de la situación Júnior Marabel, su goleador en el Apertura 2022.

“Marabel quiere salir del país, hay una oferta y el chico se tiene que definir. Si se concreta todo será por cuatro años el contrato”, expresó Aldama. En contrapartida expresó el interés de comprar el 50% del pase del delantero. “Ya le hicimos saber a Capiatá de nuestra oferta por el 50% del pase de Marabel. Hay un acuerdo con Capiatá pero falta definir un tema con el jugador”, finalizó el dirigente.

Por otra parte, José Lozano, el representante de Marabel, señaló: “Unión y Defensa y Justicia (de Argentina) lo quieren llevar, ambos clubes vía préstamo con opción a compra”. En tanto, el defensor Líder Adorno llega al Gral.



Guaireña FC

José Ariel se siente bien y vuelve El Peta

“Estoy muy bien aquí en Guaireña”, expresó José Ariel Núñez la nueva apuesta del equipo villarriqueño en charla por Monumental 1080 AM en . Consultado por la escasa participación en su último equipo (Guaraní en el Apertura 2022), expresó: “Agradezco a Jubero por la oportunidad que me dio. Pero no me sentía cómodo en la posición donde jugaba con el DT”. El ofensivo completó ayer su segunda jornada de entrenamientos con Guaireña FC. Su entrenador, Troadio Duarte dejó sus sensaciones en charla con sobre Núñez: “José Ariel nos va a dar una mano importante jugando de mediapunta”.

Consultado sobre nuevas incorporaciones Duarte manifestó: “Feliciano Brizuela se sumará mañana (hoy), vuelve con nosotros”. En relación a Jordan Santacruz estaba entrenando con el plantel, pero arregló para jugar en Nacional.