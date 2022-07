Tacuary

Marques: “99% asegurado lo de Almeida”



El empresario de jugadores, Regis Marques será el nuevo gerenciador de Tacuary y ante ese escenario estaría renovando plantel y cuerpo técnico.

“99% asegurado lo de Iván Almeida”, confirmó Marques en charla por Radio Monumental 1080 AM.











Resistencia

Garcete: “No somos trapo de cocina”

El vicepresidente de Resistencia Roberto Garcete ayer en charla con la fue muy tajante en sus declaraciones en relación a posibles negociaciones de salida de algunos de futbolistas del club. “Resistencia no es un burdel, hay dos jugadores que se quieren ir y faltaron al respeto. No somos trapo de cocina para usarnos y tirarnos así nomás. Se van a ir como nosotros decidamos”, señaló el directivo que confirmó que todos los jugadores tienen contrato y los trámites se deberán gestionar con la directiva. Por otra parte, expresó que están detrás de seis incorporaciones para el Clausura: “Ya tenemos arreglo de palabra con seis jugadores. Son de equipos grandes que no están siendo tenidos en cuenta”, destacó.