Guaraní

El clásico más añejo será una despedida

El juego del domingo, a las 18:15, ante Olimpia, en el Defensores del Chaco, no será uno más para varios jugadores de la plantilla aurinegra, sino que podría ser el último.

En la nómina de jugadores que están por salir aparecen Víctor Cáceres (que no renovaría su vínculo) y Roberto Fernández (pronto a emigrar al Cruz Azul de México).

Otro que está al salir es José Ariel Núñez, quien no cuajó en los planes de Jubero y estuvo en menos de cinco partidos en cancha.

En categoría Reserva, Guaraní consiguió el título del torneo Apertura al derrotar 2-1 a Nacional por el doblete de Estiven Pérez. A falta de una fecha, Guaraní alcanzó 53 puntos sobre los 48 de Cerro Porteño, siendo el segundo título de Aureliano Torres, tras el campeonato Sub 19 del 2021. Además fue tercero en la Copa Libertadores Sub 20 de este año.