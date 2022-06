Resistencia

Chino Martínez cerca de fichar en México

“Manejamos al Diego Martínez, de Resistencia, hay sondeos por el jugador desde México, pero nada firme de momento”, sostuvo Marcelo Ferreira, el representante de jugadores que en este caso es intermediario de los futbolistas paraguayos en tierras mexicanas. El delantero de gran presente en el Apertura en el ataque de los celestes de la Chacarita, lleva marcados cinco goles y es uno de los artilleros de su club junto a Ronaldo Martínez. Además, el delantero Martínez, de 26 años, también estaría en el interés de Guaraní.

Por otra parte, la plantilla principal comandada por el entrenador Roberto Torres entrenó ayer de cara a su partido por la fecha 18, ante Cerro Porteño. El cuadro de la Chacarita visitará al Ciclón en La Nueva Olla el martes 14, desde las 19:15.



General Caballero

Presidente del GC de Mallorquín renuncia

Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, presentó renuncia a su cargo como mandamás de la institución.

Las causas no fueron reveladas, pero aparentemente tras una reunión con su comisión directiva en la ciudad de Mallorquín tomó la decisión. Sin embargo, y en medio de un clima muy tenso, los miembros no habrían aceptado el pedido de Aldama, a lo que se llamó a otra reunión. Cabe recordar que Julio Aldama es presidente del Rojo Mallorquino, su ciudad natal, desde 2019. En el 2021 se dio su ascenso a Primera División y clasificación además a la Copa Sudamericana como campeón de Intermedia 2021. Anteriormente también tuvo su paso (2013) en Olimpia, como coordinador de las divisiones formativas en el complejo de Villeta.



Nacional

Facundo Bruera con futuro en Rosario Central

El delantero goleador de Nacional Facundo Bruera tendría todo asegurado para vestir la camiseta de Rosario Central del fútbol argentino.

“Atención. Se suma un nuevo delantero a la lista. Se trata de Facundo Bruera, goleador de 23 años, con muy buen promedio de gol. Actualmente en Nacional”, expresa el texto publicado en redes sociales por el periodista Ramiro Ferreyra.

Trascendió además que Bruera no entrenó ayer y que el acuerdo estaría encaminado para su salida de la institución tricolor. El argentino anotó 9 goles en 16 partidos en el Apertura 2022. El atacante había llegado a la Academia a principios de esta temporada procedente del Almirante Brown de Adrogue, equipo de la Segunda División del fútbol argentino (16 goles en 39 partidos).