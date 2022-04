Sol de América

Ayala confía en retomar el nivel

El entrenador Celso Rafael Ayala asumió su segundo ciclo al frente de Sol de América, tras la salida de Juan Pablo Pumpido.

El Chito en charla con Urbana al Máximo refirió acerca del desafío: “Volvemos al club con muchas ganas principalmente, es un club ordenado que te ofrece todas las opciones”.

El estratega además puntualizó acerca de su primer rival, Libertad el domingo 10 en la Huerta (18:00): “Libertad tiene dos equipos, muchas veces es más peligroso jugar con los que no son titulares porque se quieren mostrar”, agregando además: “Hay plantel y vamos a ir armando, hay tiempo para poder recuperar un montón de cosas”.









Nacional

Sarabia mantiene el once ganador

Nacional, que dirige Pedro Sarabia, se prepara para el duelo de mañana ante Olimpia (20:15), en el Tigo Manuel Ferreira.

El Cabo mantiene mismo once que arrancó y venció a Ameliano, ya que se encuentra recuperado el defensor Carlos Núñez, que no pudo completar el duelo ante Ameliano.

El equipo será con Santiago Rojas; Carlos Espínola, Rolando García Guerreño, Claudio Núñez y Gastón Benítez; Rubén Ríos, Marcelo Palau, Carlos Arrúa y Orlando Gaona Lugo; Danilo Santacruz y Facundo Bruera. El Trico se encuentra relegado en la 8ª posición del Apertura, con 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas: Suma ocho puntos.