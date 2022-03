Libertad

La Huerta, entre lesionados y suspendidos

Libertad se convirtió literalmente en un hospital, al cierre de la fecha 5 registra un total de cinco futbolistas lesionados y a eso se suman las bajas de Alexander Barboza (hasta la fecha 10) y Miguel Samudio (una fecha más), que fueron suspendidos por el tribunal disciplinario, por expulsión.

En la fecha anterior, la quinta, José Canale y Lorenzo Melgarejo abandonaron el partido y se suman a Matías Espinoza, con problemas musculares. Hugo Martínez aún sigue el proceso de desinflamación para llegar a cirugía (ligamentos). Luis Cardozo sigue con fisioterapia su recuperación de ligamentos.





General Caballero JLM

Gustavo Bobadilla: “La serie no está cerrada”

"Contento por el resultado y el momento del equipo, la felicidad de Mallorquín y el Alto Paraná no tiene precio", mencionó Gustavo Bobadilla, entrenador de General Caballero que goleó a Sol de América, en el duelo de ida. Bobadilla mencionó además en charla con Fútbol a lo Grande que “la serie no está cerrada”. Por otra parte Walter Rodríguez, autor del tercer tanto, gol de antología prácticamente desde del mediocampo, mencionó: "Mi sueño siempre fue marcar un gol desde el mediocampo. Cuando me queda la pelota ya mi intención fue patear al arco y fue un golazo".





Sol de América

Pumpido: "Preocupado me deja todo”

Juan Pablo Pumpido, entrenador de Sol de América, realizó su análisis después de la dura caída de su equipo, en el duelo de ida de la Fase 1, de la Copa Sudamericana (0-3), ante el General Caballero. "Preocupado me deja todo", expresó en conferencia. Añadió además que "falto precisión, cambio de ritmo, muchas cosas, por eso este resultado". Igualmente se mostró optimista para la revancha (martes 15) y dijo: "La serie sigue abierta, no está nada dicho. Quedan 90 minutos. Esto se levanta trabajando, ahora pensar en el partido del campeonato local y luego la revancha", sentenció el DT.