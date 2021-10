Guaraní

Antonio Marín anota un gol en la Reserva

Antonio Marín, el delantero de Guaraní, tuvo actuación destacada ayer en la categoría Reserva del Aborigen. Marcó el segundo tanto en la victoria 3-0 de su equipo ante el 12 de Octubre; los otros goles fueron anotados por Néstor Esteche y Fernando Román.

En cuanto a la plantilla principal, ayer, los trabajos de entrenamiento se desarrollaron en horario matutino en el Comité Olímpico Paraguayo, siendo la movilización a puertas cerradas.



Nacional

Prevén amistoso en la Visera, ante la Sub 19

Hernán Rodrigo López, el DT de Nacional, sigue sin pausa con los entrenamientos del plantel, aprovechando la pausa por las Eliminatorias.

El DT prevé para hoy un encuentro amistoso entre la plantilla principal y la Sub 19 del Trico, con la intención de seguir en ritmo futbolístico y además incluir al delantero Danilo Santacruz, que viene de una larga recuperación a consecuencia de una lesión grave. Otro que intensifica para estar a punto es Édgar Zaracho.



Guaireña FC

La bronca de Patito por el error del VAR

José Patito Verdún, el delantero de Guaireña FC, mostró su descontento por los dos puntos perdidos ante River Plate, en la última fecha del Clausura (1-1), cuando el VAR otorgó penal al Kelito (convirtió H. Caballero) por una acción muy reclamada por la gente de Guaireña. “Realmente me quedé con bronca, más al conocer el informe de la APF. Me pareció raro que no se hayan incluido los audios. El VAR, en varias ocasiones nos perjudicó”, dijo Verdún a ÚH.