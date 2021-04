Libertad

El Guma, rumbo a la clasificación copera

Libertad viaja este mediodía (12:00) a Medellín, Colombia, lugar en donde buscará la clasificación a la fase de grupos ante Atlético Nacional.

El choque es mañana, a las 20:30, y el Guma está ganando la serie por 1-0 por el gol de Javier Báez. En caso de clasificar, el debut por el grupo F se dará el jueves 22, a las 20:00 de local, ante Universidad Católica de Chile.



Spvo. Luqueño

“Boselli me sintió detrás y se tiró”

Richard Cabrera, defensor de Luqueño, contó los detalles del gran partido ante Cerro, donde empataron 3-3. “Fue un partido para cualquiera, yo vengo de atrás, siento que él se tira (por Boselli). No lo toqué, me sintió detrás y se tiró, en todo momento le dije que no fue penal, estuve muy tranquilo, se fue a ver y no lo fue”, apuntó Richard hablando con (1080 AM).