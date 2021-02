12 de Octubre

Cáceres: “Nos falta un poco de suerte”

El volante de 12 de Octubre Víctor Cáceres refirió en (1080 AM) acerca del presente del elenco itaugüeño en el torneo.

“Estamos jugando bien, pero nos falta un poco de suerte en la finalización de las jugadas, pero eso llegará con el correr de los partidos”.

El experimentado ex albirrojo apuntó acerca de su desempeño en el campo de juego: “Terminé muy bien después de esos tres juegos; hace rato no jugaba tres partidos en una semana, pero lo pude hacer de la mejor manera y eso ayuda en recuperar el nivel que deseo”.



Nacional

Vargas admite que no fue penal

Sebastián Vargas, de Nacional, expuso en (1080 AM) detalles acerca de la victoria del Trico por 3-0 sobre Luqueño.

“No fue el mejor partido porque estuvimos imprecisos, pero aprovechamos las situaciones”, apuntó Vargas a lo que sumó en el análisis acerca del penal a favor: “Pensé que fue más dura la falta, veo la repetición y no fue penal. Busco la pelota y choco con el jugador, pensé en el momento que fue falta pero mirando no es”.

Nacional marcha invicto y suma 7 unidades, producto de 2 victorias y 1 empates.