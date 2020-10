General Díaz

Para Doldán, la falta de gol les pesó

General Díaz pecó su imprecisión en los últimos metros y frente al arco, eso le costó la derrota en el debut del Clausura ante San Lorenzo por 1-0, así lo vio Julio Javier Doldán, su entrenador.





“En resumida, tuvimos oportunidades, no marcamos y pecamos por eso (…). Nos sentenció el partido al no marcar. Nos jugamos con todo en el primer tiempo, San Lorenzo hizo sus cambios en la complementaria, ahí nos complicó con gente rápida, después del gol tuvimos desorden, nos equivocamos de cómo llegar al arco rival”, analizó el DT en charla con FALG (1080 AM).

Sobre Sergio Bareiro, espera que esta semana que viene se defina su continuidad, mientras ayer sumó a su plantel a Luis Miño e Inocencio Velázquez



Nacional

Rorro quiere un juego más fluido y dinámico

Hernán Rodrigo López, entrenador de Nacional, se sumó al pedido de otros entrenadores y jugadores de que el VAR mejore en cuanto a la rapidez de sus cobros. “A lo que es el VAR, se puede mejorar y corregir para que el juego tenga fluidez y dinámica”, expresó en contacto con FALG (1080 AM).

Sobre el rendimiento de su equipo, Rorro está conforme, ya que si bien en el primer tiempo se vio complicado por Olimpia, la complementaria pudo tener juego ofensivo. “Estamos tranquilos, vamos bien, el primer objetivo es llegar a los playoffs, estamos trabajando para eso y seguir mejorando. La intención nuestra será siempre ir a buscar el partido”, apuntó el DT de la Academia tras el debut en el Clausura.



San Lorenzo

Torres: “Queremos imponer nuestro juego”

Roberto Torres, entrenador de San Lorenzo, salió con el pecho inflado tras poder vencer a General Díaz, por la forma que se llegó al gol de una manera trabajada en la semana y además un rival directo por la permanencia.

“Salió todo lo planificado. Se entrenó bien, sabíamos de la manera que General Díaz venía jugando; estos partidos lo más importante es ganar, se puede jugar bien o mal, pero sabemos en la situación que estamos y debemos de ganar”, expresó el Tiburón en conversación con FALG.

“ Si logramos que nuestra idea de juego en la semana plasmarla en el campo de juego, vamos a crecer mucho y empezar a imponer nuestra forma de juego sobre el adversario, eso vamos a estar buscando”, apreció Torres.