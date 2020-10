12 de Octubre

Jara dio a conocer la lista de refuerzos

El 12 de Octubre culminó el Apertura complicado, en zona roja del promedio, su DT confirmó las nuevas incorporaciones para el Clausura, pensando en la permanencia en Primera. Son nueve los refuerzos que mencionó Jara en diálogo con : Rodolfo Rodríguez, Osmar Molinas, Rubén Tarasco, argentino, ex Ferro, Mateo Gamarra, Gianluca Fatecha, Walter Bogado, Alejandro Samudio, Ramón Coronel y Júnior Marabel. Por otra parte, Jara fue tajante en sus expresiones en relación al empate ante General Díaz. “Preparamos el partido para ganarlo. No estoy conforme con el empate”, indicó el DT.







Luqueño

Paredes ya no quiere fuga en su plantilla

Carlos Humberto Paredes, entrenador de Luqueño, consiguió empatar ante River Plate (1-1) en su tercera presentación como DT. En la Sobremesa, realizó un análisis del punto rescatado en condición de visitante. “Haciendo un balance, fue positivo lo conquistado. Cuando se gana no todo está bien y cuando se pierde no todo está mal. Siempre habrá cosas que corregir”, señaló.

En cuanto a los refuerzos, señaló no conocer los detalles, pero apuntó que el objetivo principal es retener a los futbolistas. “Queremos apuntar alto y mirar de reojo la tabla de promedio”, concluyó Carlos Humberto.





Gral. Díaz

Noguera tuvo una noche de ensueños

Gustavo Noguera, el lateral de General Díaz, vivió una jornada particular: le marcó tres goles al “12” itaugüeño, en el empate 3-3. Sin dudas la gran figura del encuentro que protagonizaron el “12” y General Díaz fue Gustavo Noguera, el paranaense de 32 años, comentó a Monumental 1080 AM su experiencia en su noche goleadora. “Viví un sueño, cuando culminó el primer tiempo le consulté a un compañero si era real lo que estaba pasando”, dijo. Consultado sobre su continuidad en el equipo aviador señaló que hasta el momento la dirigencia aún no ha manifestado nada a los futbolistas.