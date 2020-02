América se lleva los puntos ante Monterrey

América, con Bruno Valdez y Richard Sánchez jugando todo el partido, venció por 1-0 a en su visita al Monterrey de Celso Ortiz, quien también completó el juego en el choque más destacado de la fecha 7 del Clausura mexicano.

El cuadro azulcrema se impuso con el solitario gol de Luis Fuentes a los 34 minutos de la primera fracción.

América marcha líder del torneo azteca con 16 unidades, mientras que Monterrey, el último campeón del Apertura, no consigue levantar cabeza ya que marcha último en la tabla, sin conocer de victorias con apenas 3 unidades producto de 3 empates y cuatro derrotas.



Serie A suspende partidos por coronavirus

La Serie A de Italia decidió suspender cuatro partidos de la fecha 25 de la competencia (Inter vs. Sampdoria, Torino vs. Parma, Atalanta vs. Sassuolo y Hellas Verona vs. Cagliari), que debían disputarse en las ciudades de Milán, Turín, Bérgamo y Verona, debido al foco de coronavirus que se ha detectado en esas zonas del país.

La medida no afectó al partido que el escolta del líder Juventus (60 puntos), Lazio (59), le ganó 3-2 al Genoa de visita y la goleada de la Roma por 4-0 ante el Lecce en juego disputado en el Olímpico de Roma.



Arsenal logra ajustada victoria ante Everton

Arsenal sufrió bastante para llevarse un apretado triunfo de 3-2 ante el Everton por la jornada 27 de la Premier League de Inglaterra.

Los dirigidos por el español Mikel Arteta ganaron 3-2 con anotaciones de Nketiah y Aubameyang, en dos oportunidades. Para el Everton habían convertido: Calvert-Lewin y Richarlison.

En otro juego destacado del domingo, Manchester United superó sin problemas al Watford por 3-0.

Las principales posiciones en Inglaterra: Liverpool (76 puntos, Manchester City 57 y Leicester 50.



PSG triunfa en final caliente para Neymar

París Saint Germain venció 4-3 a Bordeaux por la fecha 26 de la Liga francesa, un campeonato que tiene cómodamente líder al equipo parisino con 65 puntos, 13 más que su escolta Olympique de Marsella.

Los goles del PSG fueron anotados por Edinson Cavani, Marquinhos, en dos oportunidades, y Kylian Mbappé. Para la visita anotaron: Ui-Jo Hwang, Pablo Castro y Rubén Pardo.

La nota negativa en este nuevo triunfo del PSG fue la expulsión del brasileño Neymar, sobre el final del partido, por doble amonestación.



Atlético y Sevilla se disputan el tercer lugar

Atlético de Madrid y Sevilla sumaron de a tres en la fecha 25 de la Liga Española y comparten el tercer lugar, ambos con 43 unidades, por detrás del líder Barcelona (55) y el escolta Real Madrid (53).

El cuadro colchonero le ganó por 3-1 a Villarreal en choque disputado en el Wanda Metropolitano.

Sevilla, por su parte, triunfó por 3-0 en su visita al Getafe.

La próxima fecha tendrá como partido más atrayente el clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el Bernabéu.