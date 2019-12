General Díaz

Hay tres meses de deudas con los jugadores

General Díaz logró mantenerse en la máxima categoría, pero no todo es alegría, pues existe una deuda de tres meses que ya genera desesperación. Sobre este tema David Mendoza explicó: “Se cumplió en su momento pero desde octubre se frenaron nuevamente con los pagos. Hay una deuda importante en salarios, premios y permanencia en la categoría”. Para finalizar, el defensor comentó: “Mi contrato termina este 31, pero ya no quiero seguir. No hay ninguna lista ni nada, nadie sabe que va a pasar en el club”.