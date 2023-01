Ronditas por los Clubes

Sportivo Trinidense

Lucas Barrios palpita el duelo ante Ayala

El avezado delantero, hoy en Trinidense, Lucas Barrios, aguarda con ansias el inicio del Apertura; primero, para cumplir el sueño de jugar por primera vez en nuestro país y, por otra parte, demostrar su gran potencial ofensivo.

Llamativamente, Barrios tendrá un duelo particular en la primera fecha ante Tacuary equipo que tiene en sus filas a Víctor Ayala, un ex compañero en la Selección Nacional y en Gimnasia de La Plata. “Compartí con Víctor Ayala casi un año y medio en Gimnasia. Yo siempre le voy a desear lo mejor, pero cada uno tiene que defender a su equipo ahora”, destacó. Por otra parte, fue consultado sobre los trabajos de pretemporada. “Me encuentro bien físicamente. Tenemos la ilusión de iniciar el torneo de la mejor manera”, indicó Barrios.



Sportivo Luqueño

Caniza busca unión entre las barras

Denis Caniza, el gerente deportivo del Luqueño, expresó que mantuvo una reunión con los integrantes de las diferentes barras organizadas del Chanchón. “Nos reunimos con los líderes de las barras de Luqueño, además con miembros de la APF para enfocarnos en solucionar todos los problemas”, señaló Caniza. Las barras del Auriazul siempre salpicadas por diversos disturbios en los partidos de local y como visitante. Caniza indicó además que “queremos la unión entre las barras, buscamos que todos apoyen de la misma manera”. Recordemos que en la primera fecha, el próximo lunes, Luqueño visitará a Olimpia, el campeón vigente, en el estadio Tigo Manuel Ferreira y el tema de seguridad será un tema sensible.



Estadios de la APF

Carfem con el visto bueno para la Primera

Michael Sánchez, el director de Competiciones de la APF, confirmó ayer que el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), de Ypané, está habilitado para los encuentros de la Primera División. “Nacional y Ameliano solicitaron la inspección del Carfem que está habilitado, tiene capacidad para 5.000 personas", expresó Sánchez en charla con FALG. Además confesó que “Luqueño tiene habilitado un pequeño sector de Preferencias y Graderías Sur". Por otra parte, Guaireña FC ampliará el aforo a 12.000 el estadio Parque del Guairá, con la construcción de Preferencias Alta (Norte y Sur), que tendrá lugar para 1.200 personas, desde la 5ª fecha.





Tacuary

Ayala se enfoca en el torneo local

Tacuary tendrá doble competencia en el primer semestre del año, el torneo local y la Sudamericana. El experimentado mediocampista, Víctor Ayala en charla con FALG por la 1080 AM, resaltó que en este momento la prioridad será lograr buenos resultados a nivel local. “Primero estamos pensando en el campeonato local y a partir de marzo vamos a enfocarnos en la Copa Sudamericana, pero nos trazamos el objetivo de ingresar a fase de grupos de la Copa”. El Gigante de barrio Jara debutará este sábado ante Trinidense, en el Martín Torres desde las 18:00. Ayala apuntó además que “en las primeras cuatro fechas nos van a tocar rivales directos (Trinidense, Guaireña FC, Olimpia y Gral. Caballero) esperamos sacar la mayor cantidad de puntos”.







Libertad

Contra el Aborigen se viene “un clásico”

Libertad vs. Guaraní será el encuentro que dará luz verde al torneo Apertura 2023.

El presidente del club, Rubén Di Tore, en charla con la 95.5 brindó detalles de los preparativos para el debut de su equipo. Consultado sobre el rival de turno, el Aborigen, señaló: “Para nosotros Guaraní ya es un clásico. Son partidos que tienen otro tipo de intensidad para los jugadores y para el público. Nos preparamos bien para este enfrentamiento”. El encuentro está previsto para mañana, a las 19:00, en el estadio Tigo La Huerta.

Consultado sobre el retorno de Iván Ramírez, el mandamás expresó: “Iván tiene su lugar en el club y va ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, por ello rechazamos un nuevo préstamo de Ramírez. Central Córdoba quería retenerlo”.