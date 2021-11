Ronditas por los clubes

Libertad

Los vínculos de contrato del Guma

Libertad, campeón vigente, y ya clasificado a la cita 2022 de la Libertadores, culmina vínculos contractuales con algunos futbolistas a finales del 2021. Entre ellos se encuentran Luis Cardozo (lesionado), Iván Piris, Ayrton Cougo y Carlos Servín. En el 2022: Martín Silva, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Rodrigo Rivero, Rodrigo Bogarín, Óscar Cardozo y el CT encabezado por Daniel Garnero.



Dirección de Árbitros

Palau y Lucena, los protagonistas del VAR

La Dirección de Árbitros de la APF publicó los análisis arbitrales más cuestionados. “En la acción se observa claramente el golpe en el rostro del oponente”, con relación a la 2ª amarilla de Marcelo Palau, que derivó en su expulsión (Olimpia vs. Luqueño). En el caso de Ángel C. Lucena, el VAR revirtió una decisión (penal) y alegó “mano no sancionable, fue producto de un rebote”. Fue en Cerro vs. Sol.









Nacional

Farid: “Nosotros no vamos a aflojar”

“Todos los rivales son duros en el campeonato. Cerro tiene muy buen equipo, para ambos será complicado. Nosotros tampoco vamos a aflojar”, expresó Farid Díaz, el zaguero de Nacional, que realizó un análisis, en charla con Fútbol a lo Grande, sobre el partido ante Cerro Porteño. El juego se disputará por la fecha 16 del Clausura 2021, en el Erico, posterior al parate por Eliminatorias.