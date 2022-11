Ronda por los clubes

Resistencia

“Penal inventado” tiene sus consecuencias

Roberto Garcete, el directivo de Resistencia, padre del titular del club, expresó su total disconformidad con la actuación arbitral en la derrota 1-0 ante Cerro. “Ni teniendo, con 10 pantallas enfrente, el árbitro Derlis López sigue con los errores. No fue penal, hasta los entendidos coinciden con lo mismo”, expresó Garcete. Por su parte, el DT Mario Jara expresó palabras muy fuertes también contra el arbitraje diciendo que fue un “penal inventado; pateó el pasto” y a raíz de lo sucedido la Asociación Paraguaya de Fútbol, mediante el Tribunal de Ética, abrió una causa y citará al técnico para reafirmar o no su declaración.



Guaireña FC

Duarte: “Todo se define en la última fecha”

“El torneo está muy complicado, todo se define en la última fecha”, señaló Troadio Duarte en charla con en radio Monumental. Añadió que “somos cuatros equipos que estamos peleando por dos lugares para la Copa Sudamericana; tenemos una final ante Cerro Porteño este domingo, en Encarnación”, expresó. La Albiceleste, con 50 puntos en el acumulativo, se juega por ingresar a la Copa. Cabe recordar que Guaireña FC, hasta aquí en su carrera en Primera, no pudo superar al Ciclón; sí a los demás equipos de la máxima categoría. “Nos jugamos todo el trabajo del año en la última jornada”, finalizó.



Tacuary

Robert Pereira y sus objetivos bien claros

Robert Pereira, entrenador de Tacuary, abordó dos temas importantes: la clasificación de su equipo a torneo internacional y su continuidad en el cargo en el 2023. “Queremos cerrar bien el año confirmando presencia a Sudamericana. Los jugadores son conscientes de que se puede lograr el objetivo, sabemos que jugamos ante un rival muy duro”. El equipo barriojarense medirá a Libertad en la fecha 22, jugándose cupo a Suda, y el Guma, el acumulativo del año. Por otra parte, Pereira mencionó: “Mi contrato termina ahora a fin de mes, pero ya hablé con Regis (Marques) y hay intenciones de renovar hasta 2023”.