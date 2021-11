Ronda por los Clubes

Sportivo Luqueño

Cabrera, estable, tuvo un corte de 10 cm

El defensor del Sportivo Luqueño Richard Cabrera (foto der.), sufrió un duro golpe en la frente tras disputar el balón con Fernando Cardozo, en el duelo disputado entre el Auriazul y Olimpia, el lunes, en el Luis Giagni.

Cabrera abandonó el campo de juego a los 45 minutos, a consecuencia del corte con una profunda herida.

Posteriormente, el club informó mediante redes sociales, que “Richard Cabrera, sufrió traumatismo directo con herida contusa cortante en el párpado derecho de 10 cm aproximadamente. El mismo se encuentra estable y bajo evaluación médica”.

Por otra parte, el plantel vuelve hoy a los entrenamientos, en el Feliciano Cáceres.





Nacional

El debe es no marcar las ocasiones de gol

El entrenador de Nacional, Hernán Rodrigo López, habló sobre la igualdad ante Guaireña FC (0-0) y consideró que el Trico manejó bien las acciones en ciertos lapsos del compromiso, pero no aprovechar el momento

Sin embargo, apuntó sobre el aspecto por mejorar de cara a los últimos tres compromisos del torneo Clausura, ante el deseo de clasificar a la edición 2022 de la Copa Libertadores. “Nos costó encontrar el juego. En momentos nos sentimos seguros con la pelota y por otra parte no aprovechamos las ocasiones; es el debe que nos quedó pendiente”, indicó el DT uruguayo. La Academia, en la fecha 16, recibirá a Cerro Porteño en el Arsenio Erico, el domingo 21 desde las 20:15.



Guaireña FC

Complica sus chances, pero “el empate sirve”

El asistente técnico de Guaireña, Víctor Cabrera, analizó el empate frente a Nacional (0-0) y destacó el esfuerzo grupal, además de la importancia del punto conseguido. "El empate sirve, nos está costando porque tenemos un plantel corto y sufrimos varias bajas. Sabíamos que íbamos a salir de esta, dentro de todo pudimos hacer un partido correcto", mencionó Cabrera, quien dirigió el lunes ante la suspensión de Troadio Duarte. Con el empate, el Albiceleste quedó en igualdad de puntos con el cuadro del 12 de Octubre en el acumulativo (39 puntos) y en el promedio (1,212). Con la actual campaña, complica sus chances de volver a una competencia internacional.