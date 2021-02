Ronda por los clubes

River Plate

Zeballos se permite soñar con el Kelito

Pablo Zeballos está muy contento con el andar de pretemporada en su nuevo equipo, River Plate.

El goleador espera rendir en un alto nivel como lo hizo en el 12 de Octubre, inclusive con el mismo entrenador. “Armamos un buen plantel, un buen equipo, a Mario (Jara) se le ve tranquilo por todo el esfuerzo que hizo la directiva, da para soñar, pensar en grande, creo que todos tiramos para el mismo lado”, comentó PZ10 en charla con (1080 AM).

Sobre el rendimiento de pretemporada, expresó que solamente se vio superado en juego por Libertad, pero no por sus otros rivales, que fueron Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia.



12 de Octubre

Siguen sumando jugadores en Itauguá

Ayer se oficializó la llegada de cuatro jugadores más al 12 de Octubre, estos son Francisco Manenti (defensor de 24 años, argentino), Rubén Darío Ríos (volante de 25 años, argentino), Darío López (defensor 26 años, paraguayo) y Bendrix Parra (delantero 28 años, venezolano).

Con estos jugadores las incorporaciones para el entrenador Pedro Sarabia ya suman en total 14.

Mauro Cardozo (foto), su portero titular, expresó que la pretemporada se está llegando en buena forma. “Todos los días tenemos controles rigurosos para ver nuestro estado físico, seguramente tendremos un alto nivel nuevamente”, destacó el meta en una entrevista radial.





Nacional

Esta semana se cierra con un centrodelantero

Tras caerse las negociaciones con el delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, Nacional no se cierra al objetivo de sumar un centrodelantero, así lo confirmó su presidente Juan Carlos Galeano.

“Como dije en la reunión de directiva, debemos mantener la base y lo estamos haciendo. Ahora queremos un centro delantero, cuando se de la firma del contrato, daremos el nombre”, expresó Galeano a la 780 AM.

Hasta el momento Nacional solo sumó a Orlando Gaona Lugo (volante), Fernando Martínez (defensor) y Bernardo Medina (arquero), con lo que la necesidad de sumar un delantero es prioridad directiva y del entrenador Hernán Rodrigo López.