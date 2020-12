Ronda por los clubes

Sol de América

“Trataremos de equivocarnos lo menos posible”

Celso el Chito Ayala, seguirá como DT de Sol de América y sentó sus ideas para la próxima temporada. Confirmó que las tareas la realizarían en el complejo del hotel del Yacht y Golf Club y para el indico “quiero a todo el plantel. Trataremos de equivocarnos lo menos posible en las contrataciones”, expresó. En cuanto a sus intenciones dijo: “Solo tenemos torneo local el próximo año y lo vamos a aprovechar”. Por otra parte no quiso dar nombre de las posibles incorporaciones y afirmó que Jorge el Conejo Benítez ya no continúa en la plantilla de Sol de América. Consultado sobre quién le pareció la revelación del año: “El juvenil Alexis Duarte de Cerro Porteño”, indico.



12 de Octubre

Sarabia está pendiente a su continuidad

“Me reuní el domingo pasado con el presidente del club (Édgar Monges) para hablar de mi continuidad y planificar lo que será la pretemporada”, expresó Pedro Sarabia el DT del 12 de Octubre. “Desde ahora espero la comunicación del presidente para iniciar todo el proceso”, señaló el DT en charla con la mesa de por la 1080 AM. El cuadro de Itauguá tendrá doble competencia en el primer semestre de 2021; el Apertura y la Copa Sudamericana, para ello Sarabia expresó: “Si me quedo en el club, necesito mínimamente ocho jugadores como refuerzo. Tengo una lista tentativa, pero por respeto no la divulgo. No manejo el presupuesto del club”.







River Plate

Ortega y las incorporaciones de cara al 2021

Carlos Ortega presidente del Kelito, dio a conocer el nombre de las futuras incorporaciones y la pretemporada con miras al Apertura y la Copa Sudamericana. Confirmó que entre los nombres sueña Walter Bogado. “Estamos hablando con su representante, esperamos cerrar para incorporarlo”, además de Ernesto el Álvarez, “con el también entable dialogo y depende de Mario Jara”. En cuanto a Alex Garcete, Osmar Molinas, José Ariel Núñez, Pablo Zeballos y Pablo Ayala el mandamás descartó que existan negociaciones encaminadas. Afirmó además que los trabajos iniciarían desde el 5 de enero en el complejo Salvador Cabañas de Villa Elisa.