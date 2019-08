Ronda por los clubes

Guaraní

Bava afirmó que la realidad ahora es mejor

El golero de Guaraní, Jorge Bava (foto), destacó el buen presente del Legendario, al sumar dos triunfos consecutivos en el Clausura.

“En el inicio del torneo, todo se nos hizo cuesta arriba, pero ahora la realidad es otra. En el último juego contra Capiatá tuvimos muchas situaciones, pese a que el resultado fue ajustado”, expresó el experimentado portero charrúa a El Extra de Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM.

Respecto a San Lorenzo, próximo rival del aborigen, el sábado a las 18.30, en Dos Bocas, Bava comentó: “Es un equipo que conocemos, es un rival que juega muy bien, está muy bien armado y no es casualidad en la posición donde está”.



San Lorenzo

Buscará reducir diferencia con el Aurinegro

En la tabla acumulativa, Sportivo San Lorenzo se encuentra en la quinta ubicación con 36 puntos, a ocho unidades de Guaraní, que con 44 puntos está en zona de clasificación a la primera fase de la Conmebol Libertadores.

Es por eso que el compromiso del sábado, a las 18.30, en el Rogelio Livieres será importante no solo por el promedio, sino además para soñar con una histórica primera clasificación a la máxima competencia internacional.

Con relación al equipo, el más probable sería con Wilson Quiñónez; Orlando Gallardo, Nery Bareiro, Pablo Adorno y Jorge Balbuena; Derlis Mereles, Ángel Benítez (foto), Derlis Orué y Mario Otazú; Alex Cáceres y Alejandro Toledo.