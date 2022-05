Ronda clave en Interpadres

Mañana, en el predio de Jubilados Bancarios, se pone en marcha la etapa de los cuartos de final del torneo de fútbol Interpadres 2022, certamen que cuenta con el apoyo del Diario Última Hora.

Los duelos marcados en la cancha 5 del complejo son: Monseñor vs. Sagrados Corazones (20:00), San Cristóbal vs. Sagrada Familia (20:40), Sudamericano vs. María Auxiliadora (21:20) y CEPB vs. Santa Caterina (22:00). Las revanchas se cumplirán el jueves 26 desde las 20:00 y los vencedores avanzan a la etapa semifinal.