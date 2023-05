Romaña está para jugar siempre

El colombiano Jhohan Romaña debutó como titular en Olimpia en el pasado duelo ante General Caballero de Juan León Mallorquín, si bien su posición habitual es de central, el cafetero jugó de lateral por derecha.

“Es una posición que no tenía desde las inferiores, me sentí bien, me sentí cómodo, capaz, podía estar más fino en los centros. Donde me toque, donde me pongan estoy para aportarle al equipo”, comentó Romaña a Fútbol a lo Grande (1080 AM).