Rodeado por las necesidades

Julio César Cáceres, más que entrenador de Olimpia, ahora es administrador, ya que debe ver cómo integrar un plantel que pronto se le desarmará, subir juveniles e intentar convencer que los jugadores que sigan a su lado; todo en la dura coyuntura económica de la institución.

“Hay ofertas por Zárate y Saúl (Salcedo), también sondeos por Hugo (Quintana) y otro llamado por Paiva. Concretamente no me dijo el presidente quién se va. La directiva viene analizando. Como entrenador quiero a todos, pero traemos la dificultad financiera y necesitamos vender”, contó en charla con FALG (1080 AM).