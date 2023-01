Rocío Vallejo, la mirada técnica que se enfocó en combatir la corrupción

Entre lo más destacado de su tarea parlamentaria se encuentran dos proyectos, uno que se convirtió en ley, el de financiamiento político, que apunta a la rendición de cuentas y la trazabilidad de los fondos utilizados en campañas electorales; el segundo, con gran resistencia y varias críticas, el de aumento de penas a la lesión de confianza y la estafa, que no concluyó.

Vallejo es abogada, magíster en Ciencias Penales, doctora en Derecho y además docente universitaria. Fue fiscala y estuvo en Migraciones y Aduanas. “Desde mi experiencia, creo que aporté mucho desde lo técnico, leyendo las leyes, advirtiendo cuando estábamos por aprobar leyes que merecían más estudio, tratando de instalar fundamentos, a veces lo lograba y a veces, no. Creo que hay muchísimo por hacer, mucho que aportar y ojalá el próximo Congreso (Cámara de Diputados) pueda tener un nivel de debate más alto. Que los diputados asistan a las comisiones donde suele existir un análisis más profundo, y lo que nos da en plenaria cierta tranquilidad cuando se estudian los proyectos”, apuntó.

Su aporte principal en Diputados se basó en su visión técnica de los proyectos y en su oposición al Partido Colorado en lo referente a cargos en el Estado, gasto público y presupuesto; en otros aspectos, encontró coincidencias con bancadas cartistas y oficialistas, además de las liberales.

“En este grupo de diputados hay personas con las que trabajé mucho y bien en las comisiones, de todos los partidos. Pero no son demasiados. El nivel de debate en plenaria deja muy mala impresión. No existe, generalmente, un debate profundo sobre la ley en estudio, y las ofensas y todo tipo de improperios, creo que, no son lo que la ciudadanía espera”, cuestionó.

Vallejo fue parte de los diputados que operó activamente por ejercer el control de la gestión pública cuando se trataron interpelaciones, intervenciones de municipalidades y gobernaciones, además de juicios políticos. “Los intereses políticos priman sobre hacer lo correcto, perjudicando directamente a todos los ciudadanos”, sostuvo.

CONTROVERSIAS. Rocío Vallejo promueve una línea y acción política conservadora y esa visión le valió la distancia con sectores progresistas y populares, centrando su electorado en capital, Central y apuntando a una clase media alta. Su postura en contra de la paridad y en contra de la transformación educativa, y su posición a favor de la criminalización de las ocupaciones de tierra marcaron su perfil político y la acercaron al ala conservadora de los partidos tradicionales.



PROTAGONISTAS DEL PODER POLÍTICO EN DIPUTADOS



PROYECTOS QUE IMPULSÓ O APOYÓ

Que modifica el artículo 57 de la Ley 1286 Código Procesal Penal (popularmente conocido como antichicanas).

Proyecto de ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 3803, que otorga licencia a trabajadoras para someterse a exámenes de papanicolau y mamografía.

Proyecto de ley que modifica los artículos 73, 97 y 98 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal y establece el sistema de control y verificación de infracciones a la seguridad vial.

Proyecto de ley que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 5833/17 “Que establece el libro de defunciones de concebidos no nacidos en el Registro del Estado Civil”.

Proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 834/1996 que establece el Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley Nº 4743/2012 que regula el financiamiento político, y la Ley Nº 6167/2018.

Proyecto de ley que modifica los artículos 187-Estafa y 192-Lesión de confianza del Código Penal, Ley 1160/97 modificada por Ley 3440/08.

Proyecto de ley que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 2403/2004 “que crea la comisión nacional para el estudio de la reforma del sistema penal y penitenciario, modificadas por las leyes 5140/2013,6189/2018 y 6505/2020.

Proyecto de ley de reforma y actualización de la Ley de Migraciones.



Su trayectoria



Rocío Vallejo tiene 53 años. Es abogada, magíster en Ciencias Penales, doctora en Derecho y docente. En el Ministerio Público fue fiscala por 12 años, desde 1999 hasta el 2011. Estuvo como directora general en la Dirección de Migraciones en 2012 y en la Dirección Nacional de Aduanas como directora nacional, desde 2012 al 2013.

Finalmente, ingresa al Poder Legislativo como diputada en 2018.