Roa se siente halagado ante el sondeo dentro del oficialismo

No obstante, aseguró que ahora está concentrado en la tarea al frente de la Secretaría y las acciones enmarcadas ante la epidemia del dengue.

Roa estuvo ayer en Palacio de Gobierno acompañando al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para impulsar las acciones en coordinación con otros ministerios y secretarías del Estado.

“No hay nada todavía. No hay nada... Estoy concentrado como me pidió el presidente”, aseveró Roa.

El oficialismo hizo una medición sobre los posibles candidatos para las municipales y el ministro de la SEN salió bien posicionado en Asunción porque no genera rechazo. Ante este escenario va cobrando la idea de que pueda ser el precandidato de Añetete. Además de Roa, están en disputa Julio Ullón (concejal) y el senador Martín Arévalo.

“Voy a conversar con el presidente. Hoy no hay nada. Sería tonto que dijera que no me siento capaz”, expresó.

Dijo que todo depende de que las “cosas se vayan dando y hay todavía mucha agua que tiene que correr”.

Sostuvo que siempre tuvo buena relación con la dirigencia colorada. “En estos siete años que estoy al frente de la Secretaría siempre he conversado con la dirigencia. Ellos me conocen pero hay todavía muchas cosas”, significó.

Además de los nombres que se barajan dentro del oficialismo, ayer el concejal de Asunción, Orlando Fiorotto, confirmó su intención de también postularse al cargo. “Tengo el deseo de representar a la Lista 1 y pongo a consideración de los dirigentes del Partido Colorado toda mi carrera política (…) Creo que tengo la experiencia y estuve durante estos cuatro años a la altura de las circunstancias dentro de la Municipalidad”, expresó a radio Monumental.

En el oficialismo se habla de la necesidad de buscar candidatos de consenso.