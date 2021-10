Riveros no tiene permiso

Es baja. El club danés no autorizó el viaje de Riveros.

El lateral izquierdo viene saliendo de una recuperación tras una lesión de ligamentos de la rodilla izquierda y recién tuvo minutos en la categoría Reserva, lo que sería el motivo para no emprender viaje con destino a Paraguay.

“No está todavía en condiciones de venir a la Selección, recién jugó un partido en la Reserva. Hoy (por ayer) mi hijo me dijo que no viene a la Selección, hablará con el gerente del club y el cuerpo médico”, dijo Lucio Riveros, padre del futbolista nacional, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Riveros se había lesionado el domingo 8 de noviembre del 2020, en la victoria de su equipo ante Odense por 3-1 en donde había anotado un gol, y luego se retiró tras una dura lesión en la rodilla. Luego de dos meses del fatídico día, el defensor paraguayo fue operado con éxito, volviendo a jugar luego de 10 meses de inactividad. El lateral zurdo que jugó el 27 de setiembre pasado 15’ es la primera baja de Paraguay para este combo de Eliminatorias donde deberá enfrentar a Argentina (jueves 7 de octubre, 20:00 de local), Chile (domingo 10, 21:00 de visita) y Bolivia (jueves 14, 17:00 de visita).