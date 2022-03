River tumbó al Santo

Hoy prosigue la ronda con los compromisos: Banfield vs. Defensa y Justicia (17:00), Newell’s vs. Atl. Tucumán (17:00), Boca Juniors vs. Huracán (19:15) y Vélez vs. Estudiantes (21:30). Mañana: Godoy Cruz vs. Independiente (17:00), Arsenal vs. Lanús (19:15) y Tigre vs. Colón (21:30).



El Millonario, de Robert Rojas, superó a San Lorenzo y lidera en Argentina.