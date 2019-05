River sigue subiendo

Pese a las condiciones del campo de juego, el equipo de Farrar pudo desplegar su buen juego, con toques sucesivos, generación de espacios y mucha verticalidad. Las subidas de los volantes, más el acompañamiento de los laterales fue importante para ese dominio del Kelito, que lo materializó con el gol de Colmán, en gran maniobra.

Las Águilas, por su parte, no encontraron ese enlace de defensa a ataque, pues le faltó una mayor movilidad de los hombres en ofensiva. Esa falencia corrigió en el segundo tiempo con los ingresos de Leichtweis y Godoy, no obstante, al momento de resolver las jugadas, el equipo de Martínez no encontró la fórmula.

El Kelito sumó otro triunfo clave que lo acomoda en la tabla y hunde a las Águilas.