RGD: Investigación a fiscala y jueza, parada en Fiscalía, denuncian

Se trata de la fiscala Sonia Pereira y de la magistrada Jennifer Insfrán, quienes procesaron al ex dirigente deportivo Epifanio Rojas, denunciado por estafa por González Daher. Debe enfrentar juicio oral el viernes 19 de agosto.

Las denuncias contra ambas están en la Fiscalía, desde hace nueve meses, pero no hay avances.

“Yo denuncio a Pereira por prevaricato y persecución de inocentes. Está parada la causa. Fui a hablar con las fiscalas Luz Guerrero y Alma Zayas y ambas no me quieren atender, porque no investigaron absolutamente nada, están esperando el juicio”, explicó el abogado Horacio Fialayre.

La fiscala Pereira imputó y acusó a Epifanio Rojas, pero según el abogado en la carpeta fiscal no hay elementos para imputar ni para acusar. Por su parte, Insfrán fue la que elevó el caso a juicio. El defensor presentó a 150 testigos y la jueza no aceptó.

Insfrán ahora también debe resolver en el caso de Salvador Aquino contra Daher (por denuncia falsa y extorsión).

SUPUESTO PREVARICATO. “Es vergonzoso lo que están haciendo. Daher hacía todas las denuncias penales de Luque en la Unidad 8, pero a este fiscal no le renovaron el mandato. Otra se inhibe por ser amiga de la abogada de Daher y las causas van al fiscal Francisco Torres, quien impugna la inhibición; entonces las carpetas van a la Fiscalía General. Ahí las 38 o 40 causas de Daher las agarra Sonia Pereira, sin esperar que nombren fiscal interino y ella imputa a varios”, dijo el abogado.

“Evidentemente su andamiaje está armado y nadie quiere investigar. La Dra. Alma Zayas y Luz Guerrero lo único que tienen que hacer es fijarse en la carpeta y decir que es prevaricato. Yo pido entonces que rechacen la denuncia y no me tengan esperando 9 meses”, sostuvo.

Recordó Fialayre que en la resolución del Tribunal, en diciembre del 2021 ya pusieron en la lista la causa de Epifanio entre las 155 causas donde Ramón denunció falsamente.

“Estamos con una Justicia mediocre, un Ministerio Público que no resuelve y no actúa como debe. ¿Cómo procesan así nomás a una persona y cómo tienen parados 8 a 9 meses la investigación a la fiscala y la jueza?”, finalizó.







Lo imputaron sin pruebas, sostienen

Epifanio Rojas había prestado de Daher USD 60.000 en el 2007, y tuvo que transferir un campo al hijo, dejando también cheques en garantía. Cuando quiere recobrar su campo, González Daher le quiere cobrar casi el triple de lo que fue su deuda.

En el 2017, 10 años después, Ramón González Daher intenta cobrar los cheques en el banco y como ya en el 2011 Rojas cerró su cuenta, le rechazaron, y el prestamista hace la denuncia.

Sin llamar a directivos de la sociedad anónima de donde salieron los cheques y con información del banco de que la cuenta estaba cerrada, la fiscala Sonia Pereira le imputa a Rojas, pero, según el abogado, no había causales.