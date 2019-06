Revocación de Arrom y Martí, en manos del polémico Sergio Moro

El ministro de Justicia del actual gobierno de Jair Bolsonaro y ex juez Sergio Moro tendrá a su cargo aceptar la revocación definitiva del estatus de refugiados con el que cuentan Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, tras la decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare).

Los acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi tienen un plazo de 15 días, luego de ser notificados, para apelar esta decisión. Posteriormente, el ministro Moro tiene la posibilidad de confirmar de manera inmediata la expulsión de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

El ex juez Sergio Moro, conocido por liderar la operación Lava Jato y por sus vínculos con el Departamento de Estado estadounidense, fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro apenas este asumió el cargo a comienzos de este año.

Moro ganó fama por llevar a la cárcel al ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, a quien condenó por corrupción pasiva en una causa en la que el juez no presentó pruebas que vincularan directamente al ex mandatario con los crímenes que se le imputaban.

Moro se convirtió en un personaje clave en su país, ya que primero puso contra las cuerdas al gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida en un juicio político, y condenó a Lula.

Sin embargo, el ministro está ahora metido en un escándalo tras la publicación de audios y mensajes filtrados que ponen en duda la imparcialidad del magistrado en el caso Lava Jato.

Conversaciones a través de la aplicación Telegram atribuidas al ministro Moro, y el jefe de los fiscales de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, divulgadas por el sitio The Intercept Brasil, sugirieron que los acusadores en la megacausa anticorrupción que barrió a los partidos políticos tradicionales del país y encarceló a Lula da Silva actuaron en forma coordinada con el juez ícono del caso.

TRÁMITE. No obstante, la revocatoria definitiva del estatus de refugiados para los acusados de secuestradores sería un mero trámite para Moro, habida cuenta de la decisión casi unánime del Conare, y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), semanas atrás, que salió a favor del Estado paraguayo.

De hecho, el canciller nacional Luis Castiglioni afirmó que si bien no fue vinculante la decisión de la Corte IDH, la alta autoridad moral de la Corte, la contundencia de la unanimidad, más el envío de todos estos elementos de la defensa a la Conare fue determinante para que Arrom, Martí y Colmán perdieran la condición de refugiados. “Entendemos que, luego de este análisis que hicieron, ya sería un mero trámite y pronto tendremos la resolución”, afirmó.

Por su parte, el fiscal de Derechos Humanos Ricardo Merlo acotó que la sentencia de la Corte IDH refutó uno de los elementos en los que se basa el pedido de refugio, que es la persecución política.