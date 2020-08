Retoman casi mil testeos pendientes, tras parate por brote en laboratorios

Un total de 900 personas que reservaron turno para someterse al hisopado nasofaríngeo, y así confirmar si tienen Covid-19, podrán hacerlo esta semana, tanto en el puesto instalado en la Avda. Costanera de Asunción, como los que realiza la Patrulla Caminera o en algunos de los 14 hospitales de Asunción y Central.

Desde el viernes pasado habían quedado suspendidas las tomas de muestras de quienes habían llamado al Call Center 154 del Ministerio de Salud Pública (MSP). Desde hoy, al menos 300 personas podrán acercarse a algunos de los sitios señalados para practicarse el test de Covid. “Los que tenían que tomarse el viernes, lo harán este lunes (por hoy); aquellos que debían hacerlo el sábado, el martes y los del domingo, el miércoles”, explicó la Dra. Natalia Meza, directora de Calidad del MSP y encargada del Call Center 154. Los que tenían turno para hoy, deberán acudir el jueves próximo. Esta redistribución se hizo para evitar sobrecargar al Laboratorio Central y al del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa). El primero se vio resentido porque toda una cuadrilla, de unos 11 profesionales, fue a cuarentena tras casos positivos. Lo propio ocurrió en el Senacsa que cerró temporalmente, el jueves último, para una desinfección de las instalaciones. “Por eso no continuamos agendando viernes, sábado ni domingo para que no haya esa presión tan grande y así poder hacer la redistribución”, indicó Meza. Santiago Insaurralde, director de la Red de Laboratorios del MSP, afirmó que la reducción ostensible que se dio en el procesamiento de los resultados no se debe a la falta de reactivos, sino a un déficit de recursos humanos por los brotes de señalados. “No podemos recargarles a otros laboratorios, que ya tienen sus muestras programadas, con las que hacía Senacsa. Ese es el motivo por el cual tuvimos que restringir la cantidad de muestras tomadas, sobre todo en la Caminera y Costanera”, refirió. El fin de semana se tomaron muestras a los pacientes con resultados no concluyentes o indefinidos y a los casos positivos que están en seguimiento. De llegar a casi 2.500 muestras, ahora se redujo a menos de 1.100 muestras diarias. “Creo que desde el lunes (por hoy) se verán de vuelta una mayor cantidad de muestras de entre 1.500 a 2.000 test”, anunció.



TURNOS. Pruebas en Costanera y la Caminera vuelven, tras dar respiro a los laboratorios.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



2.100

turnos por semana, en promedio, se reservan desde el Call Center 154 para la realización del test de Covid.



7.700

llamados a la semana recibe el servicio 154, de los cuales el 30% reúne criterios para someterse a la prueba.