Restringen el tránsito en el puente Encarnación-Posadas por estudios

Tras la viralización de un video donde se observa que uno de los obenques del puente internacional San Roque González de Santa Cruz tenía una importante oscilación, desde Vialidad Nacional Argentina anuncian nuevamente tránsito restringido en el paso fronterizo entre Encarnación y Posadas para realizar la tarea de verificación correspondiente. Asimismo, el titular del ente en la Provincia de Misiones Rodolfo Andrujovich, reiteró que no debería haber filas de vehículos sobre el puente por el peligro que representa.

Durante el temporal que se registró en esta zona, automovilistas que esperaban sobre el puente cruzar desde Encarnación a la ciudad de Posadas, grabaron de qué manera uno de los obenques oscilaba, situación que se dio también recientemente con uno de los tensores. Las tareas se hicieron el martes y se prolongarán hasta el jueves. El miércoles los trabajos serán durante la mañana, esto obligará a una reducción del tránsito de vehículos sobre el viaducto San Roque González de Santa Cruz.

“El día sábado comenzó a circular un video de otro obenque que tenía una oscilación no tan notoria como la vez anterior, pero sí era más que los obenques que están al lado, por lo tanto en el día de hoy, se están haciendo observaciones, una inspección visual, también se está utilizando un dron para poder llegar a los anclajes interiores y ver cómo están, mientras esperamos para mañana (martes) que está viniendo gente de la Universidad de Córdoba para hacer un trabajo complementario al que ya se hizo en abril o mayo”, explicó a Radio Tacuarí de Posadas, Rodolfo Andrujovich, jefe del Distrito 15 de la Dirección Nacional de Vialidad en Misiones.

Estos trabajos se realizan previo a la tarea de mantenimiento que se realizará en en el viaducto, estimándose unos 8 meses de duración de labor, que demandará una inversión de 720 mil dólares, y estará a cargo de técnicos de la empresa VSL, adjudicada para el efecto por la Dirección de Nacional de Vialidad Argentina. El inicio de la misma sería en los próximos días. “Estamos esperando a que desembarque la empresa que tiene que hacer unos estudios de fuerza directa”, dijo.

Consultado sobre el riesgo que representan la oscilación de los obenques, considerando la sobrecarga permanente que tiene el puente, Andrujovich señaló que no es tan exacto el riesgo que puede tener, “sin embargo nosotros venimos advirtiendo ya desde principio de año sobre la recomendación nuestra que no haya tránsito sobre el puente al menos en la zona colgante, en la zona que está atirantada que tiene esos obenques y mucho menos que ese tránsito que se encuentren detenidos sean camiones. Recordamos al coordinador del centro de frontera los pedidos que ya hicimos anteriormente que vean la posibilidad de que la cola de vehículos no se produzca sobre el puente”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que los técnicos de la Universidad de Córdoba estuvieron trabajando desde las 22:00 hasta las 02:00 del martes para miércoles. Hoy miércoles de mañana se va hacer un trabajo sobre la calzada de nivelación. Hoy trabajarán en horario nocturno hasta la madrugada del jueves.