Respetemos al fútbol

El Decano, bicampeón vigente de nuestro fútbol, goza de buena salud y exceptuando a Sergio Otálvaro, que fue sometido a cirugía, Daniel Garnero tiene disponibles a todos los habituales titulares para el clásico a jugarse mañana en el Defensores del Chaco. Esa situación le permite el técnico argentino repetir el equipo que viene utilizando de arranque en los juegos de este torneo que tiene a Olimpia como puntero (y único invicto), junto a Cerro, pero con la diferencia de que tiene un juego pendiente. Además tiene opciones en la banca. El equipo: Aguilar; Rolón, Leguizamón, Arias y Torres; Silva, Sánchez, Ortiz y Quintana; Mendieta y Santa Cruz. En la banca estarán Camacho, Viudez, Ortega y otros.

Cerro encara este juego debilitado en zona de ataque.

Fernando Jubero, técnico azulgrana, de a poco va encontrando el funcionamiento colectivo de su equipo, pero hace tres fechas que está con complicaciones para armar la zona ofensiva. Cuando Diego Churín estaba 100%, Joaquín Larrivey no estaba habilitado y Jorge Benítez se lesionó, Nelson Haedo Valdez apagó el fuego, pero pagó caro y está con sobrecarga muscular y no estaría disponible. Churín podría estar a medias en la banca de suplentes. Larrivey sería titular y Jorge Benítez ingresaría luego por el Sub 19.El equipo sería con Juan P. Carrizo; Candia, M. Cáceres, Escobar y Arzamendia; F. Carrizo, Aguilar, Topo Cáceres y Villasanti; Báez (Sub 19) y Larrivey. Marcos Acosta será el único defensor en la banca.

“Debe ser una celebración de todos”

Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, señaló que el fútbol debe ser “una celebración para todos” y solicitó el respaldo de los clubes para que la eliminación de la violencia se convierta en “un objetivo prioritario”.

En su opinión, la violencia en el fútbol paraguayo es todavía “un problema pequeño” y por eso considera oportuno “erradicarlo” ahora.

GRAN DESPLIEGUE. Se instalarán 80 cámaras de seguridad en el Defensores y una zona de seguimiento, además de anillos de seguridad para la entrada de aficionados, mañana.

La APF indicó además que la Policía y otros cuerpos de seguridad en el estadio disponen de un listado de 150 aficionados que tienen prohibida la entrada a los estadios.

1.200 efectivos policiales fueron designados y estarán acuartelados desde hoy. Los portones se abrirán a las 16.00 y los aficionados no podrán pasar los anillos sin entradas. Ayer se decidió que los equipos utilizarán sus tradicionales camisetas.